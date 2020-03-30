Нефть Brent рухнула ниже 24 долларов

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость нефти эталонной марки Brent рухнула ниже 24 долларов за баррель. По состоянию на 9:40 по московскому времени она достигла 23,4 доллара.

Падение по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составило 6,36 процента. Поводом для такой динамики стало переполнение мировых хранилищ нефти и радикальное сокращение спроса.

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Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель, это произошло впервые с 2002 года.

Накануне издание Bloomberg сообщило, что в США реальные сделки на нефтяном рынке совершаются по стоимости 5-10 долларов за баррель.

Более того, уже начал сбываться прогноз аналитика японского банка Mizuho Пола Санки (Paul Sankey) об отрицательных ценах — в середине марта несколько поставщиков доплатили покупателям, чтобы те забрали из хранилищ сырье.

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. считают, что в нынешних условиях даже совместные усилия России, Саудовской Аравии и США не смогут удержать цены от дальнейшего падения.

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