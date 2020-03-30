Верховная Рада со второй попытки назначила министров

Верховная Рада Украины со второй попытки назначила министром здравоохранения Максима Степанова и министром финансов Сергея Марченко. Об этом сообщает «Страна.ua».

Кандидатуру Степанова поддержали 246 депутатов, Марченко — 256. При этом повторное голосование показало, что министра здравоохранения назначили благодаря депутатам от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая дала 21 голос. Предыдущее голосование за кандидатуры министров народные депутаты провалили.

Ранее 30 марта Верховная Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Максим Степанов — бывший председатель Одесской областной государственной администрации. Родился в семье медиков, по первому образованию — хирург. В 2011-2016 годах занимал должность директора полиграфкомбината «Украина».

Новый глава министерства финансов Украины Сергей Марченко находится на государственной службе с 2002 года. С мая 2016-го по июль 2018 года находился на посту замминистра финансов. В 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы администрации президента Украины Петра Порошенко.

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