Кремль назвал вторичным ущерб от коронавируса экономике

Расчеты ущерба экономике России от коронавируса носят вторичный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

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Он назвал главной задачей властей страны сохранение здоровья граждан и ограждение людей от эпидемиологической опасности. Песков также сообщил, что государство просчитывало негативный эффект от пандемии на экономику, однако конкретных цифр не привел. В частности, он отказался говорить об ожидаемом росте безработицы в России из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал самые пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики России. Ими стали транспортная сфера, в том числе авиаперевозки, культура и развлечения, физическая культура и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общепит, сферы бытовых услуг и дополнительного образования. В правительстве пообещали оказать им поддержку в рамках антикризисного плана, а также за счет мер, которые были разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса.

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