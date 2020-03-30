Кремль назвал вторичным ущерб от коронавируса экономике

Расчеты ущерба экономике России от коронавируса носят вторичный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
Он назвал главной задачей властей страны сохранение здоровья граждан и ограждение людей от эпидемиологической опасности. Песков также сообщил, что государство просчитывало негативный эффект от пандемии на экономику, однако конкретных цифр не привел. В частности, он отказался говорить об ожидаемом росте безработицы в России из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал самые пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики России. Ими стали транспортная сфера, в том числе авиаперевозки, культура и развлечения, физическая культура и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общепит, сферы бытовых услуг и дополнительного образования. В правительстве пообещали оказать им поддержку в рамках антикризисного плана, а также за счет мер, которые были разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения