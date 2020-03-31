Девять сотрудников ООН заразились коронавирусом

Девять сотрудников структур ООН в Женеве заразились коронавирусом. Об этом сообщила представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи, передает ТАСС.

Речь идет о сотрудниках Конференции ООН по торговле и развитию, Управления верховного комиссара ООН по правам человека, а также женевской штаб-квартиры, размещенной во Дворце наций. Имена зараженных не называются.

Материалы по теме «Погибнет еще много людей — это факт» Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг

Веллуччи добавила, что ООН тесно работает с правительством Швейцарии и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по подготовительным мероприятиям и вопросу предотвращения.

Ранее в марте Россия предложила Генассамблее ООН принять декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом. В документе призывается признать лидирующую роль ВОЗ в борьбе с пандемией. Инициатива также предусматривает договор о сотрудничестве государств для выработки стратегии по лечению COVID-19 и оказанию помощи наиболее пострадавшим странам.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 826 тысяч. Жертвами вируса стали более 40 тысяч человек. Еще 174 тысячи человек вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!