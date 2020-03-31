В Казахстане за нарушителями карантина начали следить беспилотники

В Казахстане за нарушителями карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, проследят с помощью беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает «Казинформ».
Дроны начали использовать военные на блокпостах. «Они необходимы для обнаружения несанкционированного обхода нарушителями границ карантинных зон и проезда автотранспорта на территорию карантинной зоны и за ее пределы», — пояснили в Минобороны.
Блокпосты были развернуты на въездах и выездах из Нур-Султана и Алма-Аты 19 марта. Подразделения МВД досматривают проезжающую технику. Военнослужащие привлечены для усиления на случай возникновения угрозы жизни и здоровью мирных граждан, заявили в министерстве. Однако, несмотря на запрет въезда и выезда, совершаются попытки незаконного пересечения блокпостов.
На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 336 случаев заражения коронавирусом. В Нур-Султане и Алма-Ате запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Полиция проводит рейды и выявляет нарушителей. Им грозят штрафы и аресты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения