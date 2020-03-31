Раскрыта причина отказа Кейт Миддлтон от обручального кольца во время изоляции

Раскрыта причина, по которой герцогиня Кембриджская отказалась носить обручальное кольцо во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает People.

В Instagram-аккаунте королевской семьи появились фотографии принца Уильяма и его жены. На одном из опубликованных кадров Миддлтон запечатлена в розовом костюме Marks&Spencer и без обручального кольца с бриллиантами.

По мнению журналистов издания, герцогиня перестала надевать украшение, раньше принадлежавшее покойной принцессе Диане, из-за частого мытья рук, которое необходимо для предотвращения распространения коронавируса.

В марте в связи с пандемией коронавируса российские звезды шоу-бизнеса присоединились к челленджу #МОЙиПОЙ. Знаменитости начали публиковать в социальных сетях видео с мытьем рук под песни. В челлендже поучаствовали Светлана Лобода, Жасмин, Юлиана Караулова и Тимати.

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