В Казахстане заразилась коронавирусом семья из восьми человек

В Кызылординской области Казахстана заразились коронавирусом восемь человек из одной семьи. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».
Возраст членов семьи составляет от шести до 45 лет. Всего в области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 18 пациентов. Трое из заболевших — дети до 14 лет. Врачи также установили и взяли на контроль 388 контактных лиц, 101 из них были в тесном контакте с заболевшими.
В Казахстане подтверждены 336 случаев коронавируса. Два пациента скончались, 21 вылечился. В Нур-Султане и Алма-Ате запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Полиция проводит рейды и выявляет нарушителей, которым выписывают штрафы и аресты. На выезде из городов установлены военные блокпосты. Они будут следить за соблюдением карантинных мер с помощью беспилотников.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения