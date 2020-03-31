Украинский губернатор напомнил землякам об отсутствии крематория

Губернатор Полтавской области Украины Олег Синегубов на совещании по противодействию эпидемии коронавируса напомнил землякам об отсутствии крематория. Его слова приводит УНИАН.

Он заявил, что пока жители области ставят вопрос, что сажать в первую очередь во время посевной, он думает о противодействии эпидемии, и его смущает отсутствие в регионе крематория.

«Для меня это вопрос. Для полтавчан это пока не вопрос, потому что мы готовимся к худшему сценарию», — сказал Синегубов.

Ранее бывший министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что государство и бизнес должны в условиях эпидемии коронавируса тратить средства на поддержание людей младше 65 лет, а не трупов. «Украинцев старше — мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше, — 65 лет. (...) Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас — я не шучу и не пугаю — которые у нас живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — заявил он.

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