Очнувшийся после почти трехлетней комы футболист лишился контракта с клубом

Голландский «Аякс» расторг контракт с 22-летним футболистом Абделаком Нури, который пребывал в коме с лета 2017 года. Об этом сообщает De Telegraaf.

Клуб выплачивал игроку зарплату на протяжении почти трех лет и продолжит следовать контрактным обязательствам вплоть до июля 2020-го. 27 марта стало известно, что Нури очнулся. Он может самостоятельно есть и сидеть в инвалидном кресле.

На протяжении почти трех лет в состоянии игрока периодически наступали улучшения, несмотря на то, что у спортсмена диагностировали необратимое повреждение головного мозга. Он был введен в состояние медикаментозной комы после инцидента во время товарищеского матча 8 июля 2017-го.

В ходе игры против «Вердера» Нури потерял сознание. У него случился сердечный приступ.

Нури — воспитанник «Аякса». Он дебютировал за основную команду в матче чемпионата Нидерландов сезона-2016/2017 против «Эксельсиора».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!