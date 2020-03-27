Футболист с необратимым повреждением мозга очнулся после почти трех лет комы

Бывший футболист «Аякса» Абделак Нури вышел из комы. Об этом сообщается в Twitter TalkSPORT.

По информации издания, 22-летний Нури может самостоятельно есть и сидеть в инвалидной коляске. Отмечается, что спортсмен очнулся после 2 лет, 8 месяцев и 19 дней в коме.

8 июля 2017 года во время товарищеской встречи против немецкого «Вердера» Нури потерял сознание и упал на газон. Он был госпитализирован в местную клинику. Позже врачи диагностировали у спортсмена необратимое повреждение головного мозга и ввели его в состояние искусственной комы.

Нури является воспитанником «Аякса». Он дебютировал за основную команду в матче чемпионата Нидерландов против «Эксельсиора» сезона-2016/2017.

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