Российский хоккеист впал в кому после похода в ресторан

Хоккеист любительской команды «Металлург» Евгений Ермишин впал в кому после похода в ресторан. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, 16 марта Ермишин вместе с одноклубниками отмечал окончание международного чемпионата. В конце вечера спортсмен один вышел в холл. Спустя некоторое время его в бессознательном состоянии обнаружили товарищи по команде. Приехавшие на место происшествия медики зафиксировали у Ермишина перелом черепа. Он был госпитализирован в одну из московских больниц, где перенес две операции по трепанации черепа и впал в кому.

По мнению игроков «Металлурга», у 30-летнего спортсмена возник конфликт с кем-то из членов других команд. Отмечается, что на камеры видеонаблюдения попал избивший Ермишина человек, но его личность и местонахождение пока не установлены.

Ермишин выступает за «Металлург» более 10 лет. Также он работает детским хоккейным тренером.

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