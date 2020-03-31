В России задержали рейс из-за чихнувшего пассажира

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали рейс из-за чихнувшего пассажира. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, самолет направлялся из Санкт-Петербурга в Тамбов. Перед вылетом один из пассажиров чихнул, и люди с соседних кресел пожаловались на него экипажу. На борт поднялись медики и полицейские, измерили человеку температуру и убедились, что с ним все в порядке. Только после этого самолет поднялся в воздух — с опозданием на 18 минут.

Ранее стало известно, что пассажиров московских аэропортов отдалят друг от друга из-за коронавируса. Особая разметка для дистанцирования на один метр появится в Шереметьево, Домодедово и аэропорту Чкаловский. Меры приняты в связи с возвращением из-за рубежа большого количества наших соотечественников.

26 марта авиакомпания «Аэрофлот» объявила о закрытии почти всех международных перелетов — 92 рейса из 94. В тот же день правительство России поручило Росавиации приостановить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Кроме того, главе МИД Сергею Лаврову поручено направить в ряд ведомств списки россиян, планирующих вернуться на родину.

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