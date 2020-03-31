В России задержали рейс из-за чихнувшего пассажира

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали рейс из-за чихнувшего пассажира. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, самолет направлялся из Санкт-Петербурга в Тамбов. Перед вылетом один из пассажиров чихнул, и люди с соседних кресел пожаловались на него экипажу. На борт поднялись медики и полицейские, измерили человеку температуру и убедились, что с ним все в порядке. Только после этого самолет поднялся в воздух — с опозданием на 18 минут.
Ранее стало известно, что пассажиров московских аэропортов отдалят друг от друга из-за коронавируса. Особая разметка для дистанцирования на один метр появится в Шереметьево, Домодедово и аэропорту Чкаловский. Меры приняты в связи с возвращением из-за рубежа большого количества наших соотечественников.
26 марта авиакомпания «Аэрофлот» объявила о закрытии почти всех международных перелетов — 92 рейса из 94. В тот же день правительство России поручило Росавиации приостановить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Кроме того, главе МИД Сергею Лаврову поручено направить в ряд ведомств списки россиян, планирующих вернуться на родину.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения