Мир снова поверил в Китай

Инвесторы по всему миру снова поверили в Китай и его экономику, начав вкладываться в местные активы, пишет CNBC.
Американские инвестиционные фонды начинают покупать как отдельные акции китайских компаний, демонстрирующих восстановление после спада в начале года из-за коронавируса, так и доли в специализированных торгуемых на биржах фондах (ETF), которые в свою очередь вкладываются в наиболее успешные и надежные китайские активы.
Их примеру следуют инвесторы из других стран. Один из таких фондов недавно запустила инвесткомпания UBS Asset Management. Там отмечают, что восстановление экономики Китая происходит довольно быстрыми темпами. В частности, потребление угля и продажи недвижимости за последнее время выросли примерно на 80-90 процентов.
Управляющие инвесткомпаний объясняют успех китайского бизнеса его ориентированностью на высокие технологии. Так, около 40 процентов корпораций, акции которых входят в индекс MSCI China (на него ориентируются многие инвесторы, в том числе при создании новых ETF), принадлежат к высокотехнологичной отрасли. Она, по словам экономистов, гораздо менее уязвима к глобальным потрясениям, в том числе из-за коронавируса.
При этом инвесторы подчеркивают, что восстановление местной экономики в обозримом будущем не сильно скажется на глобальных производстве и торговле, в частности между Китаем и США.
По итогам января-февраля промышленное производство в Китае снизилось на 13,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако в марте показатели значительно улучшились. Согласно опубликованным 31 марта данным, промышленный индекс PMI (рассчитывается на основе опроса топ-менеджеров крупнейших компаний) вырос до 52 пунктов вместо ожидавшихся 45. Это свидетельствует о достаточно быстром восстановлении производственной активности.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения