Россияне массово заняли «выжидательную позицию» по летнему отпуску

Российские туристы массово начали менять планы на путешествия по стране в летнее время. Об этом пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Так, туроператоры практически не фиксируют новых бронирований на период после 1 июня. «Тратить деньги на турпоездки никто не решается. Брони на май — начало июня аннулируют или переносят на другие даты, по более дальним заездам заняли выжидательную позицию», — отметила исполнительный директор туроператора «Ванд» Татьяна Ванд.

По ее словам, такая пауза, скорее всего, связана с некоторой неопределенностью россиян из-за коронавируса: люди могут опасаться финансовой нестабильности и введения новых ограничительных мер.

Аналогичная ситуация наблюдается в нишевых туркомпаниях. Утверждается, что туристы интересуются программами на летние даты, однако реальных продаж почти нет — принимаются запросы на лист ожидания, без заключения договора, сообщили в «Центре экологических путешествий».

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31 марта стало известно, что половина россиян готова обойтись без отпуска как минимум в течение года. Еще 25 процентов участников опроса оценили свою способность работать беспрерывно в полгода, 11 процентов — в три месяца. Кроме того, 14 процентов респондентов заявили, что могут продержаться без отпуска лишь один месяц.

Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, за последние дни распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Алтае, Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.

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