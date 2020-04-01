Коронавирус помешал квакше вернуться домой после ампутации пятой лапы

В Австралии прооперированная лягушка-мутант не может вернуться домой из-за введенных в связи с угрозой коронавируса ограничений. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Основатель организации по сохранению лягушек Frog Safe Дебора Перголотти (Deborah Pergolotti) сообщила, что пятилапую коралловопалую квакшу забрали из австралийского города Макай, штат Квинсленд, в Мишн-Бич для ампутации лишней конечности. После операции амфибия готова вернуться в дикую природу, но введенные из-за коронавируса ограничения усложнили эту задачу.

Согласно законодательству Квинсленда, спасенные представители дикой природы могут быть возвращены в естественную среду обитания после того, как их здоровье восстановится. Законы требуют, чтобы животное было возвращено в то же место, где было найдено. Если бы не это требование, амфибия могла бы найти новый дом в заповеднике для животных на принадлежащей Перголотти территории к югу от Кернса.

Зоозащитница долго не могла найти волонтера, который доставил бы квакшу домой. Один желающий предложил отвезти лягушку в Макай, но в ближайшие две недели это сделать невозможно из-за карантина.

Перголотти рассказала, что в последнее время она наблюдает всплеск количества лягушек с нарушениями в формировании тела. Она связывает это явление с использованием неоникотиноидных пестицидов и инсектицидов. Евросоюз запретил применение этих химикатов, так как они угрожали пчелам.

Ранее сообщалось, что собака в провинции Чаченксау, Таиланд, родила щенка с редкой генетической мутацией — циклопией. У животного оказался один глаз, расположенный посреди головы.

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