Стало известно о новых ограничениях для россиян из-за коронавируса

В России из-за распространения коронавирусной инфекции ограничат число прибывающих в страну граждан. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости в среду, 1 апреля.

Материалы по теме Путин дал правительству право вводить режим ЧС За нарушение карантина и распускание слухов о нем будут строго наказывать

«Мы будем направлять чартерные борты за нашими гражданами, но количество граждан, которое будет прибывать в РФ ежедневно, будет ограничено, для того чтобы четко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

На том же совещании глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в России усложняется. При этом, в мире она, по его словам, «очень сложная».

По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!