Стало известно о новых ограничениях для россиян из-за коронавируса

В России из-за распространения коронавирусной инфекции ограничат число прибывающих в страну граждан. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости в среду, 1 апреля.
«Мы будем направлять чартерные борты за нашими гражданами, но количество граждан, которое будет прибывать в РФ ежедневно, будет ограничено, для того чтобы четко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
На том же совещании глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в России усложняется. При этом, в мире она, по его словам, «очень сложная».
По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения