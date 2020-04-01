Любителей ночных гонок наказали за нарушение карантина в российском регионе

В Ставропольском крае любителей ночных гонок наказали за нарушение карантина. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, 31 марта на территории российского региона был введен режим самоизоляции. С этого момента Ставропольское управление ГИБДД начало проводить рейды, направленные на выявление нарушителей режима. В результате к ответственности по статье 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица») привлечены уже восемь человек.
В Ставрополе и Пятигорске среди нарушителей оказались молодые люди, которые решили бесцельно покататься по ночному городу, и таксисты-нелегалы. По данным регионального управления ГИБДД, рейдовые мероприятия будут проводиться до 6 апреля.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения