Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации

В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, несколько дней назад уроженка Украины обратилась в медицинское учреждение с симптомами ОРВИ. Анализы показали, что она заражена коронавирусом. От госпитализации девушка отказалась и попыталась скрыться в другом регионе.
Для задержания пришлось организовать спецоперацию. Оперативники в защитных костюмах окружили такси, в котором ехала сбежавшая. Они жестами приказали водителю ехать к инфекционной больнице в сопровождении полицейского автомобиля. Там беглянку вывели из салона и передали врачам. Таксиста также изолировали.
30 марта сообщалось, что в Москве задержали тонированную Lada с надписью на кузове «отдел по борьбе с коронавирусом».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения