Капитан Северного флота попался ФСБ на взятке от подчиненного

Бывшего начальника 741 Центра связи Северного флота, капитана I ранга Евгения Соловьева осудили за взятку в 100 тысяч рублей, которую тот получил от своего подчиненного. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили ГТРК «Мурман» в управлении ФСБ России.

По версии следствия, подчиненный Соловьева был вынужден дать ему взятку, чтобы предотвратить свое увольнение. При этом все условия для преступления подсудимый создал специально. В марте 2019 года Соловьева задержали сотрудники ФСБ при получении взятки в его же кабинете.

В ходе расследования уголовного дела были выявлены еще два аналогичных преступления, которые Соловьев совершил в 2015 и 2018 годах. В связи с этим в отношении капитана были возбуждены еще два уголовных дела. Суд признал Соловьева виновным приговорил к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, осужденный на два года лишен права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. 180 тысяч рублей, полученные Соловьевым в результате совершения трех преступлений, конфискованы и обращены в доход государства. Суд отказал осужденному в обжаловании приговора.

30 апреля 2019 года сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил к девяти годам строгого режима капитана третьего ранга Кирилла Хлыстова за получение взяток и злоупотребление полномочиями в ходе ремонта кораблей Северного флота.

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