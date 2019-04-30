Капитан сел за махинации с атомной подводной лодкой и кораблями Северного флота

Московский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам строгого режима капитана третьего ранга Кирилла Хлыстова за получение взяток и злоупотребление полномочиями в ходе ремонта кораблей Северного флота. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Подсудимый, занимавший пост начальника 17-го отдела 868-го военного представительства Минобороны, подписал акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке «Даниил Московский».

Также суд установил, что Хлыстов получил четыре взятки на общую сумму 2,5 миллиона рублей за согласование фиктивных договоров.

По данным следствия, финансовый директор промышленной группы «Новик» Александр Созанский по поручению начальства в 2011 году зарегистрировал фирму «Ленремпроект» для выполнения работ в рамках гособоронзаказа. В частности, речь шла о госконтракте на сервисное обслуживание и ремонт военных кораблей. Принимать работы должно было 868-е военное представительство.

Следователи выяснили, что «Ленремпроект» обналичивал средства, полученные от Минобороны на ремонт, а Созанский платил Хлыстову откаты в размере двух процентов за каждый контракт. Военное ведомство оценило ущерб в 21 миллион рублей.

Издание отмечает, что Хлыстов вину не признал и заявил, что его оговорил Созанский, попавший под следствие за мошенничество.

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