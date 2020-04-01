Авиакомпания нашла применение скопившейся из-за отмены рейсов туалетной бумаге

Австралийская авиакомпания Virgin Australia нашла применение ненужным рулонам туалетной бумаги, скопившейся из-за массовой отмены перелетов на фоне пандемии коронавируса. Соответствующая запись появилась в Instagram-аккаунте перевозчика.

Так, компания приняла решение собрать все неиспользованные средства гигиены и пожертвовать их нуждающимся, в частности пожилым людям и медицинским работникам. Предполагается, что в ходе акции авиакомпания использует всю туалетную бумагу, находящуюся на складах и в 125 самолетах.

«Мы проследим, чтобы каждое пожертвование туалетной бумаги дошло до своих адресатов — всех нуждающихся людей в нашей стране в это беспрецедентное время», — заявил Express представитель благотворительной организации-партнера программы «Армия спасения» (The Salvation Army) Брюс Хармер (Bruce Harmer).

31 марта сообщалось, что экипаж авиакомпании EasyJet, которая отменяет все рейсы из-за пандемии коронавируса, произнес трогательную прощальную речь на одном из последних рейсов. Сперва бортпроводник поблагодарил всех путешественников по громкоговорителю, а затем пожелал им сил и здоровья.

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