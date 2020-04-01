США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта. К таком выводу пришли аналитики Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

Как ранее отмечало агентство, на фоне резкого падения цен на нефть американские сланцевые производители оказались в сложнейшей ситуации. Добыча такого сырья при стоимости нефти в 31 доллар за баррель рентабельна только для нескольких американских компаний. Для еще около 100 организаций такой уровень цен означает работу в убыток.

Однако сланцевым производителям может сыграть на руку гибкость сланцевой индустрии, пишет агентство. Добыча сланцевой нефти сопряжена с постоянным бурением новых скважин, поскольку те быстро опустошаются. Поэтому для того, чтобы сократить добычу и остановить рост убытков, производителям достаточно просто на время перестать бурить новые скважины. При возвращении цен на нефть к росту компании смогут легко восстановить добычу, чего нельзя сказать о старых скважинах, которые оказались под угрозой закрытия.

«Гибкость сланцевой индустрии, вероятно, сыграет на руку производителям. Они смогут заполнить рынок нефтью, как только спрос на нее [на глобальном рынке] начнет восстанавливаться», — считают в Goldman Sachs.

Россия и Саудовская Аравия развязали ценовую войну на нефтяном рынке после того, как в начале марта 2020 года вышли из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Действие соглашения прекратилось 1 апреля. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Вашингтон намерен вмешаться в нефтяной конфликт и сделает это в «подходящий момент».

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