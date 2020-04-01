«Волонтеров Конституции» переучат для помощи людям во время эпидемии коронавирус

Участники всероссийского корпуса «Волонтеры Конституции» проходят переобучение для помощи людям во время эпидемии коронавируса. Об этом в шоу «Дайте сказать!» заявил председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

«Нет ничего важнее жизни и безопасности людей, поэтому все силы сейчас брошены на эту задачу», — отметил он.

Ранее сообщалось, что о своем желании стать частью корпуса заявили 114 тысяч человек.

Изначально предполагалось, что «Волонтеры Конституции» будут помогать Центризбиркому (ЦИК) вести информационно-разъяснительную работу в преддверии голосования по вопросу поправок в Основной закон. В феврале между ЦИК и Ассоциацией волонтерских центров было подписано соглашение о запуске проекта «Волонтеры Конституции».

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