Более 100 тысяч заявок принято на вступление в корпус «Волонтеры конституции»

В среду, 18 марта, завершился прием заявок на вступление во всероссийский корпус «Волонтеры Конституции». Об этом заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, передает ТАСС.

По его словам, о своем желании стать частью корпуса заявили 114 тысяч человек. «Сегодня мы завершаем регистрацию во всероссийской корпус "Волонтеры конституции". На сегодняшний день мы не просто выполнили обещание собрать стотысячный корпус людей, но мы его перевыполнили, потому что у нас 114 тысяч человек записалось во всероссийской общественный корпус», — сказал Метелев.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров отметил, что волонтеры будут помогать ЦИК вести информационно-разъяснительную работу. «В 3,5 тысячи точках по всей стране во всех регионах России у нас будут установлены информационные стенды, на которых наши волонтеры в брендированной одежде будут общаться с россиянами, рассказывая им о дне общероссийского голосования, о приложении "Мобильный избиратель", о досрочном голосовании. А также у нас будут разработаны специальные брошюры, которые рассказывают о каждой из поправок, которые предлагаются россиянину для голосования», — заявил Метелев.

Также он отметил, что ассоциация следит за ситуацией с коронавирусом и корректирует с регионами количество информационных точек, чтобы они находились в безопасной зоне. «Мы в ближайшие полтора дня подготовим образовательный курс. И у нас примерно через неделю все 114 тысяч человек будут обучены, во всех регионах пройдет очное обучение — с ребятами проведут профильные тренинги. Мы также проработали, чтобы все волонтеры были оснащены... [чтобы были] перчатки, антисептики», — добавил Метелев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции. Датой назначено 22 апреля. На голосование будет вынесен вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

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