Выявлена опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Китайские ученые выявили опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на научную публикацию.
В частности, специалисты выяснили, что если человек болен двумя инфекциями сразу, то тесты на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат. Вероятность ошибочных проб повышается в случае, если заболевание гриппом произошло раньше COVID-19. Главная опасность заключается в том, что пациент продолжит быть носителем коронавируса и будет активно заражать окружающих, отмечает издание.
Российский биофизик Олег Батищев подтвердил, что двойное инфицирование возможно. Он объяснил, что грипп поражает в основном верхние дыхательные пути, а коронавирус — нижние. При этом инфицирование вторым попавшим в организм патогеном может развиться по более тяжелому сценарию.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ отметил, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом ухудшит прогноз на выздоровление. В группе повышенного риска находятся те, у кого есть другие хронические болезни.
По последним данным, в мире зафиксировано более 937 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 47,2 тысячи человек умерли, еще 193,7 тысяч — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения