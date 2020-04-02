Россиянам помешают нарядиться доставщиками еды для обхода режима изоляции

Сервис объявлений Avito принялся блокировать объявления о продаже костюмов доставщиков еды, чтобы помешать россиянам обманом нарушать карантин. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора вертикали «Товары и услуги» Avito Алексея Куракина.

Сообщается, что с началом режима самоизоляции в стране на сайте появились посты с предложениями купить фирменную форму сотрудников популярных курьерских фирм. Таким образом, нарядившись доставщиком, россияне могли свободно перемещаться по городу, распространяя коронавирус. В связи с этим в Avito принимаются меры по борьбе с нарушителями, в настоящий момент новые подобные предложения отслеживаются.

В то же время, по данным газеты, еще одна служба объявлений «Юла» запрещает публиковать объявления о товарах и услугах, которые несут угрозу здоровью окружающих. Представители компании уточнили, что под это правило подпадают любые предложения, помогающие обойти правила режима самоизоляции.

31 марта стало известно, что жители Москвы сдают питомцев в аренду для прогулок во время карантина. Услугу начали предлагать владельцы собак, которые за деньги готовы отдать в аренду своего питомца для прогулок. Так, одна из авторов объявлений была готова привезти собаку к клиенту вне зависимости от расстояния.

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