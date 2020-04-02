Россиянам помешают нарядиться доставщиками еды для обхода режима изоляции

Сервис объявлений Avito принялся блокировать объявления о продаже костюмов доставщиков еды, чтобы помешать россиянам обманом нарушать карантин. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора вертикали «Товары и услуги» Avito Алексея Куракина.
Сообщается, что с началом режима самоизоляции в стране на сайте появились посты с предложениями купить фирменную форму сотрудников популярных курьерских фирм. Таким образом, нарядившись доставщиком, россияне могли свободно перемещаться по городу, распространяя коронавирус. В связи с этим в Avito принимаются меры по борьбе с нарушителями, в настоящий момент новые подобные предложения отслеживаются.
В то же время, по данным газеты, еще одна служба объявлений «Юла» запрещает публиковать объявления о товарах и услугах, которые несут угрозу здоровью окружающих. Представители компании уточнили, что под это правило подпадают любые предложения, помогающие обойти правила режима самоизоляции.
31 марта стало известно, что жители Москвы сдают питомцев в аренду для прогулок во время карантина. Услугу начали предлагать владельцы собак, которые за деньги готовы отдать в аренду своего питомца для прогулок. Так, одна из авторов объявлений была готова привезти собаку к клиенту вне зависимости от расстояния.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения