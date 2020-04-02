Россиянин заразил коронавирусом врача скорой после отдыха на роскошном курорте

Российский ресторатор вернулся из отпуска на роскошном горнолыжном курорте Куршевель и заразил короновирусом врача скорой помощи. Расследование ситуации опубликовал на своей странице в Facebook журналист Влад Шурыгин.

Из материала следует, что сооснователь популярного московского заведения Duran Bar Илья Эстеров провел отпуск во французских Альпах вместе с женой, где заболел коронавирусом. По возвращении домой мужчина почувствовал недомогание и самостоятельно отправился к доктору. Позднее, когда его состояние ухудшилось, он вызвал скорую, но о своем посещении заграницы сообщать медикам не стал. Отмечается, что ресторатор обратился к обычному участковому врачу, а не к специально экипированным для контакта с заболевшими коронавирусом специалистам.

Подробности ситуации в Instagram рассказала прибывший по этому вызову врач Виктория Савченкова. «Я была на дому у пациента в Подмосковье, Красногорск. Поставила ему пневмонию и отправила его по скорой в больницу. Пациент — медийная личность, известный ресторатор, скрыл от меня, что 10 марта вернулся из Франции. 13 марта он уже посещал врача в Подмосковье, потом приезжала я и скорая. У них заболела вся семья. Я узнала, что он был в загранке только через Instagram! Чуйка просто. Через три дня после его посещения я заболела. У него подтвержден коронавирус и он лежит в реанимации в Коммунарке», — говорится в ее посте. Аналогичную информацию изложил в социальной сети и сын Савченковой.

В результате Виктория Савченкова попала в больницу с тем же диагнозом, где, по данным Шурыгина, пребывает до сих пор.

30 марта стало известно о троих жителях Мурманской области, которые заразились коронавирусом после встречи с грубо нарушившим карантин мужчиной. Вместо того чтобы находиться в самоизоляции, турист продолжил контактировать с людьми.

По последним данным, в России общее число зараженных перевалило за три тысячи человек. Большинство — в Москве. В столице и области действует режим самоизоляции. Аналогичные меры приняли власти других российских регионов.

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