Россиянин заразил коронавирусом врача скорой после отдыха на роскошном курорте

Российский ресторатор вернулся из отпуска на роскошном горнолыжном курорте Куршевель и заразил короновирусом врача скорой помощи. Расследование ситуации опубликовал на своей странице в Facebook журналист Влад Шурыгин.
Из материала следует, что сооснователь популярного московского заведения Duran Bar Илья Эстеров провел отпуск во французских Альпах вместе с женой, где заболел коронавирусом. По возвращении домой мужчина почувствовал недомогание и самостоятельно отправился к доктору. Позднее, когда его состояние ухудшилось, он вызвал скорую, но о своем посещении заграницы сообщать медикам не стал. Отмечается, что ресторатор обратился к обычному участковому врачу, а не к специально экипированным для контакта с заболевшими коронавирусом специалистам.
Подробности ситуации в Instagram рассказала прибывший по этому вызову врач Виктория Савченкова. «Я была на дому у пациента в Подмосковье, Красногорск. Поставила ему пневмонию и отправила его по скорой в больницу. Пациент — медийная личность, известный ресторатор, скрыл от меня, что 10 марта вернулся из Франции. 13 марта он уже посещал врача в Подмосковье, потом приезжала я и скорая. У них заболела вся семья. Я узнала, что он был в загранке только через Instagram! Чуйка просто. Через три дня после его посещения я заболела. У него подтвержден коронавирус и он лежит в реанимации в Коммунарке», — говорится в ее посте. Аналогичную информацию изложил в социальной сети и сын Савченковой.
В результате Виктория Савченкова попала в больницу с тем же диагнозом, где, по данным Шурыгина, пребывает до сих пор.
30 марта стало известно о троих жителях Мурманской области, которые заразились коронавирусом после встречи с грубо нарушившим карантин мужчиной. Вместо того чтобы находиться в самоизоляции, турист продолжил контактировать с людьми.
По последним данным, в России общее число зараженных перевалило за три тысячи человек. Большинство — в Москве. В столице и области действует режим самоизоляции. Аналогичные меры приняли власти других российских регионов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения