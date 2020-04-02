Нынешний год назвали потерянным для мировой экономики

Главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен назвал нынешний год потерянным для мировой экономики. Такое мнение он выразил в прогнозе на второй квартал 2020 года (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
«Вспышка коронавируса запустила три макроэкономических процесса: это глобальный удар по спросу, глобальный удар по предложению и нефтяная война, сбившая цены до многомесячных минимумов. Эти события в скором времени приведут к масштабному уничтожению капитала и к структурной безработице», — пишет Якобсен.
По его мнению, национальные регуляторы в разных странах должны сделать все возможное, чтобы справиться с глобальной рецессией. Однако «такой тройной удар по мировой экономике практически гарантированно сделает 2020-й потерянным годом», считает эксперт.
В некоторых аспектах последствия нынешнего кризиса уже превзошли влияние спада 2008 года, отмечает Якобсен. Колебания некоторых рынков настолько сильны, что волатильность внутри одного дня может превышать годовые показатели. Это приводит в том числе к общей нехватке ликвидности.
При худшем раскладе американский индекс S&P 500 может опуститься с нынешних 2470 пунктов до 1600, что сделает непривлекательными вложения в акции и оставит многие компании без дополнительного способа привлечения капитала, отмечает экономист.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения