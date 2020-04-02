На парковке торгового центра в Москве убили мужчину

В Москве на парковке торгового центра убили мужчину, по горячим следам задержан подозреваемый. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.
По ее словам, преступление произошло 2 апреля на паркинге торгового центра, расположенного на севере Москвы. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своему знакомому удар ножом в область жизненно важных органов. От полученных ранений потерпевший 1985 года рождения скончался на месте.
Поножовщина произошла на автомойке паркинга торгового центра, уточняет Telegram-канал Mash. Конфликт случился между сотрудниками автомойки.
В настоящее время подозреваемый 1986 года рождения доставлен в следственный отдел для допроса, добавила Иванова.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.