На парковке торгового центра в Москве убили мужчину

В Москве на парковке торгового центра убили мужчину, по горячим следам задержан подозреваемый. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, преступление произошло 2 апреля на паркинге торгового центра, расположенного на севере Москвы. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своему знакомому удар ножом в область жизненно важных органов. От полученных ранений потерпевший 1985 года рождения скончался на месте.

Поножовщина произошла на автомойке паркинга торгового центра, уточняет Telegram-канал Mash. Конфликт случился между сотрудниками автомойки.

В настоящее время подозреваемый 1986 года рождения доставлен в следственный отдел для допроса, добавила Иванова.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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