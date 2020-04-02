Беременная мать троих детей рассказала о борьбе с коронавирусом

Беременная жительница английского города Херн-Бэй, графство Кент, три недели боролась с коронавирусной инфекцией, выздоровела и вернулась домой. Об этом сообщает издание The Mirror.

12 марта 39-летняя Карен Маннеринг (Karen Mannering), которая находится на восьмом месяце беременности, начала жаловаться на боль в глазах и жар. Температура ее тела колебалась между 38,5 и 39,9 градусами Цельсия. Затем у нее появился сухой кашель и боль в горле. Ей казалось, что у нее вырывают легкие из груди.

«Самой странной была боль в глазах. Я не могла смотреть налево, направо, вверх или вниз. Мне было проще повернуть голову, потому что двигать глазами было очень болезненно», — рассказала мать троих детей.

В субботу, 21 марта, ее госпитализировали. Спустя четыре дня, в среду, 25 марта, врачи диагностировали у нее коронавирус и двустороннюю пневмонию. Маннеринг провела в больнице неделю.

Сейчас она восстанавливается дома. Маннеринг боится, что болезнь и лечение могло повлиять на здоровье ее еще не родившегося ребенка. Женщина предупреждает других о необходимости следовать строгому карантину, введенному государством, и постоянно мыть руки.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Эссекс мать зараженного коронавирусом младенца перечислила симптомы болезни. Он плакал, отказывался от еды, был очень сонным, затем у него покраснела кожа и воспалился глаз.

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