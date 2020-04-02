Беременная мать троих детей рассказала о борьбе с коронавирусом

Беременная жительница английского города Херн-Бэй, графство Кент, три недели боролась с коронавирусной инфекцией, выздоровела и вернулась домой. Об этом сообщает издание The Mirror.
12 марта 39-летняя Карен Маннеринг (Karen Mannering), которая находится на восьмом месяце беременности, начала жаловаться на боль в глазах и жар. Температура ее тела колебалась между 38,5 и 39,9 градусами Цельсия. Затем у нее появился сухой кашель и боль в горле. Ей казалось, что у нее вырывают легкие из груди.
«Самой странной была боль в глазах. Я не могла смотреть налево, направо, вверх или вниз. Мне было проще повернуть голову, потому что двигать глазами было очень болезненно», — рассказала мать троих детей.
В субботу, 21 марта, ее госпитализировали. Спустя четыре дня, в среду, 25 марта, врачи диагностировали у нее коронавирус и двустороннюю пневмонию. Маннеринг провела в больнице неделю.
Сейчас она восстанавливается дома. Маннеринг боится, что болезнь и лечение могло повлиять на здоровье ее еще не родившегося ребенка. Женщина предупреждает других о необходимости следовать строгому карантину, введенному государством, и постоянно мыть руки.
Ранее сообщалось, что в английском графстве Эссекс мать зараженного коронавирусом младенца перечислила симптомы болезни. Он плакал, отказывался от еды, был очень сонным, затем у него покраснела кожа и воспалился глаз.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения