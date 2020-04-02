Крупнейшие торговые сети обнулят наценку на социально значимые товары

Крупнейшие российские торговые розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» приняли решение обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц. Об этом сообщают пресс-службы ретейлеров.

В сообщении отмечается, что инициатива направлена на поддержку социально незащищенных групп покупателей в период сложной эпидемиологической ситуации в стране. Каждая торговая сеть определит перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены», которые будут предложены покупателям без торговой наценки — по цене их приобретения у производителей.

«Текущая ситуация побуждает нас принять специальные меры поддержки покупателей», — заявил CEO Х5 Retail Group Игорь Шехтерман. «Товары «первой цены» жизненно важны для социально незащищенных групп населения, о которых мы должны позаботиться в первую очередь. Мы надеемся, что наша совместная инициатива найдет отклик среди наших поставщиков и оптовые цены на эти товары будут также минимальны», — подчеркнул он.

«Многие наши покупатели, особенно малообеспеченные, оказались сегодня в достаточно сложной ситуации», — отметил, в свою очередь, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг. «Мы считаем важным поддержать их и дать возможность минимизировать свои расходы на продукты питания первой необходимости», — отметил он.

Лидеры российского розничного рынка рассчитывают на поддержку со стороны производителей и поставщиков, конструктивная позиция которых позволит усилить эффект от этой инициативы. Х5 Retail Group и «Магнит» приглашают все розничные компании любых форматов присоединиться к инициативе.

