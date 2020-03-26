«Магнит» сделает скидку медицинским работникам

«Магнит» при поддержке Министерства здравоохранения РФ в знак поддержки медработников, оказавшихся на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, выпустит для них специальные карты лояльности с повышенным уровнем начисления бонусов. Об этом говорится в сообщении торговой сети.

Воспользоваться условиями бонусной программы смогут не менее 100 тысяч сотрудников медучреждений, начиная с апреля. После каждой покупки в «Магните» на счет карты будут начисляться скидочные баллы в размере 20 процентов от стоимости приобретенного товара, где один балл будет равен одному рублю для последующих покупок в магазинах сети.

Накопленными бонусами можно будет оплатить до 100 процентов стоимости следующих покупок — не только в супермаркетах, но и во всех других форматах сети.

Акция пройдет во всех 65 регионах присутствия компании. Карты лояльности получат медицинские работники и в первую очередь сотрудники инфекционных больниц, терапевты, инфекционисты, вирусологи, сотрудники скорой помощи и другие.

«Сейчас многие медицинские работники находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом. Мы хотим поддержать этих отважных людей и дать возможность им и их близким приобретать товары рядом с домом на льготных условиях», — рассказал президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

