В феврале россияне бросились вкладывать деньги в российские компании. В течение месяца частные инвесторы купили акции на 40 миллиардов рублей, что в шесть раз больше, чем в январе. Такие данные приводятся в отчете за февраль и комментарии Московской биржи, отмечает РИА Новости.

Интерес возник на фоне падения мировых рынков, в том числе российского, что связано с распространением коронавируса за пределами Китая. Из-за этого капитализация российских компаний резко сократилась.

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Наибольший приток средств — 16,7 миллиарда рублей — зафиксирован с 25 по 28 февраля. За это время главные российские индексы РТС и Мосбиржи потеряли более 10 и почти 15 процентов соответственно.

Лучше всего физические лица скупали акции «Газпрома», «Лукойла» и обыкновенные акции «Сбербанка». Также в десятке наиболее предпочтительных вложений были ВТБ, «Яндекс», «Магнит», «Северсталь», «Норильский никель», привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и «Сбербанка».

Во вторник, 3 марта, в качестве ответа на панику на рынках Федеральная резервная система (ФРС) США на экстренном заседании понизила базовую ставку на 0,5 процентных пункта до 1-1,25 процента. После этого курс рубля вырос, а акции российских компаний начали прибавлять.

Ранее сообщалось, что 2019 году количество частных инвесторов на Мосбирже выросло почти в два раза. Россияне начали интересоваться акциями и облигациями из-за снижения ключевой ставки Центробанком, поскольку держать деньги на депозитах стала менее выгодно.

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