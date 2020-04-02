Минобороны России рассказало о «напряженном иммунитете» от коронавируса

Изначально здоровые люди, переболевшие COVID-19, приобретают иммунитет к данному заболеванию, сообщается в рекомендациях Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова, подготовленных для Минобороны России, передает ТАСС.
«Следует полагать, что у преморбидно здоровых (здоровых до заражения — прим. «Ленты.ру») людей специфический постинфекционный иммунитет продолжительный и напряженный», — утверждается в документе.
В рекомендациях говорится, что переболевшие COVID-19 в слабой форме не получают столь сильного иммунитета и могут заразиться снова. Основным путем передачи коронавируса называется воздушно-капельный, также существует вероятность заразиться через сырую воду, пищу и бытовые предметы.
Наилучшим режимом питания для больных COVID-19 в период разгара инфекции, согласно Минобороны, является диета № 2, рекомендуемая при гастрите. При выздоровлении военные медики рекомендуют переходить на диету № 15, которая практически не содержит ограничений.
В марте биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США) заявил, что запрет торговли мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций, с которыми в последние десять лет сталкивается человек.
В том же месяце Американский колледж врачей сообщил, что SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах мокроты и кала, даже если коронавируса нет в пробах с носоглотки.
Также в марте американские и швейцарские ученые установили, что при относительной влажности воздуха от 40 до 60 процентов коронавирус SARS-CoV-2 передается от больных здоровым значительно реже, чем в условиях более низкой или высокой влажности.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения