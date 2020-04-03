Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки

В Калининграде следствие возбудило уголовное дело после убийства 34-летнего местного жителя. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
Тело убитого было обнаружено с огнестрельными ранениями неподалеку от подземной парковки одного из домов. По предварительной версии, неизвестный произвел в потерпевшего не менее пяти выстрелов, после чего скрылся. От полученных ранений местный житель умер на месте.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, проводится ряд следственных действий и оперативных мероприятий. Устанавливается лицо, причастное к убийству.
Как сообщил источник ТАСС, убитым был один из криминальных авторитетов. Кроме того, гильзы, которые были найдены на месте преступления, указывают на то, что оружием являлся пистолет.