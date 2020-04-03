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Спасение свисающего со скалы мужчины с помощью ремней попало на видео

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В английском графстве Кент полицейские спасли свисающего с выступа скалы человека с помощью ремней. На видео спасения обратило внимание местное издание Kent online.

Инцидент произошел в субботу, 21 марта. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили человека, свисающего с края 15-метрового обрыва. Трое полицейских остались наверху, чтобы попытаться успокоить и спасти мужчину, четвертый спустился вниз, чтобы, если что, незамедлительно оказать первую помощь.

Полицейские быстро сняли свои ремни и связали их. Один из них свесился с обрыва и протянул ремни мужчине. Этого было достаточно, чтобы удерживать его от падения, однако правоохранители все еще не могли поднять его. Тогда их коллега добежал до ближайшего дома, где взял веревку, чтобы вытащить потерпевшего.

Как только мужчину удалось поднять, его передали на попечение врачей и психологов. Вся спасательная операция заняла около пяти минут.

Главный инспектор Нил Лоудон, окружной комендант полиции Кента похвалил подчиненных: «Отличная работа этих офицеров, несомненно, спасла жизнь человека, который был в серьезной опасности. В сложной ситуации они сохраняли спокойствие и проявили инициативу».

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