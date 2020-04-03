Жителей российского региона попросили не селить москвичей из-за коронавируса

Жителей Ивановской области попросили не селить у себя москвичей из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте регионального департамента здравоохранения в обращении его директора Артура Фокина.
«Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье. Напоминаю, что действие статьи 236 Уголовного кодекса («нарушение санитарно-эпидемиологических правил» — прим. «Ленты.ру») никто не отменял. Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас. Поэтому прошу отнестись с пониманием», — заявил Фокин.
Он подчеркнул, что такое решение направлено в первую очередь на безопасность местных жителей, поскольку эпидемиологическая обстановка в российской столице гораздо хуже, чем в Иваново.
Дополнительно в регионе было принято решение по ограничению деятельности гостиниц и гостевых домов. Теперь туда будут селить только тех, кто приезжает в Ивановскую область в служебную командировку.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения