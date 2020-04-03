Популярный сайт для взрослых развлечет зрителей собственным порно-шоу

Популярный порносайт Adult Time объявил о планах запустить собственное вечернее ток-шоу для взрослых. Как отмечает The Daily Beast, программа будет в первую очередь рассчитана на то, чтобы развлечь подписчиков, находящихся дома в режиме изоляции.

Шоу под названием Super Horny Fun Time будет выходить ежедневно. В течение часа гости программы будут отвечать на вопросы зрителей, а также выполнять «сольные выступления», то есть мастурбировать в студии. Создатели передачи уверяют, что она будет «чем-то средним между вечерним ток-шоу и тредом "Задай мне вопрос" на Reddit».

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Участвовать в выпусках будут порноактеры и актрисы, которые снимаются для Adult Time. Гостей программы будут заранее анонсировать на сайте, чтобы зрители успели подготовить и задать им вопросы. В компании отметили, что будут платить участникам шоу за съемки столько же, сколько они получают за видео с мастурбацией.

Ранее один из крупнейших в мире порносайтов Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех желающих из-за пандемии коронавируса. В компании призвали пользователей оставаться дома и минимально контактировать с людьми. Акция продлится до 23 апреля.

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