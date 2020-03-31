Сайт с анимационным порно стал бесплатным и не выдержал наплыва желающих

Популярный англоязычный хентай-портал Fakku объявил о введении временной бесплатной подписки для всех желающих. Как сообщает Vice, вскоре после открытия полного доступа к материалам сайт с анимационным порно не выдержал наплыва желающих и перестал работать.
Представители Fakku пошли на такие меры из-за пандемии коронавируса. «В мире продолжают практиковать социальную дистанцию, чтобы остановить распространение COVID-19. Мы должны действовать вместе и оставаться дома», — говорится в Twitter-аккаунте компании.
Вскоре после публикации объявления сайт перестал работать, так как слишком много пользователей решили скачать внезапно ставший бесплатным контент. К моменту публикации новости работа портала была восстановлена. Уточняется, что доступ к порносайту будет бесплатным в течение двух недель.
Ранее сайт Pornhub сообщал, что 24 марта в России был зафиксирован феноменальный рост аудитории — на 57,1 процента. В компании связали это с введением карантинных мер из-за распространения коронавируса.
На статистику могло повлиять и объявление о введении временного бесплатного премиум-доступа. Pornhub ввел возможность получить Premium без каких-либо оплат со стороны пользователей также для борьбы с распространением нового вируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения