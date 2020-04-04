На Украине посмеялись над санкциями против Белоруссии

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович посмеялся над санкциями Украины против Белоруссии в эфире телеканала «112 Украина».

Он рассказал, что на этой неделе Киев присоединится к европейским санкциям против Белоруссии, введенным 15 лет назад. «Какой вирус их там поразил, они в МИДе там сидят, что с ними такое?», — спросил Рабинович и назвал такие действия «открытым и взвешенным вредительством» против Украины.

Депутат указал на то, что Минск неоднократно «протягивал руку помощи» Киеву, в частности, в ситуации в Донбассе. Кроме того, Рабинович напомнил, что ранее президенты двух стран Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели встречу, которая выглядела дружественной.

«От Белоруссии и от Лукашенко конкретно Украина на протяжении всех этих лет ничего, кроме хорошего, не видела», — сказал депутат. По его словам, такие действия являются преступными по отношению к народу Украины и по отношению к дружбе с белорусским народом.

Ранее Совет ЕС сообщил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска. Как отмечает украинский «24 канал», ограничительные меры коснутся продажи Белоруссии вооружения, которое может быть использовано для внутренних репрессий. Также санкции были введены против отдельных чиновников.

Ранее 17 февраля Совет ЕС опубликовал заявление, согласно которому санкции против четырех официальных лиц были продлены до 28 февраля 2021 года. Министерство иностранных дел Белоруссии разочаровало такое решение Евросоюза.

Санкции в отношении Минска ввели в 2004 году за преследование оппозиции. Прежде всего они были связаны с убийством четырех человек в 1999-2000 годах, в том числе бывшего министра внутренних дел Юрия Захарченко. В 2011 году к ограничениям добавилось эмбарго на оружие. В 2016-м из санкционного списка исключили 170 человек (в том числе белорусского президента Александра Лукашенко) и 10 компаний. Однако оружейные санкции остались в силе.

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