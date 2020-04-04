Российский вирусолог в Италии назвал ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

Российский вирусолог, замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов, отправленный в итальянский Бергамо для помощи зараженным коронавирусом, описал условия работы и сравнил ситуацию с распространением инфекции в двух странах. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

По его словам, Италия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом из-за запоздалых мер: в стране накопилось столько инфицированных граждан, что распространение вируса начало развиваться по экспоненте. «В таких условиях система здравоохранения проверяется на прочность, а наступил практически коллапс», — рассказал Семенов.

Также итальянцы долго приспосабливались к условиям карантина: не ограничивали контакты, не соблюдали социальную дистанцию и меры по предосторожности. Он привел в пример ситуацию в пансионате для престарелых в Бергамо, где умерли 50 постояльцев, а еще 60 оказались заражены. «Это цена за то, что родственники не хотели сидеть дома и навещали любимых бабушек и дедушек», — подчеркнул врач.

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Семенов признался, что доктора, работающие с коронавирусными пациентами, «выгорели» или «выбиты из строя». «Это просто безумие — находиться перед таким выбором, кому дать подышать! (...) Я это видел, как с этим сталкиваются врачи, я понимаю, насколько это тяжело и невыносимо!» — признался вирусолог.

Рассуждая о распространении коронавируса в России, врач счел маловероятным итальянский сценарий. По его данным, Россия считается лидером по числу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кроме того в стране действует «серьезная, адекватная и разветвленная» система Роспотребнадзора, заявил Семенов. Помимо этого России удалось выиграть несколько месяцев благодаря закрытию границы с Китаем: Италия же, по его словам, опоздала «минимум на три недели».

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Италии одна из самых сложных в мире. В стране находятся более 119 тысяч инцированных, а уровень смертности превысил 10 процентов. В России по состоянию на 4 апреля 4,1 тысячи граждан с коронавирусом, скончались 34 человека.

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