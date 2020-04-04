Опубликовано видео с места ликвидации готовившего теракт в России боевика ИГ

Национальный антитеррористический комитет России (НАК) опубликовал видео с места ликвидации боевика запрещенной в России организации «Исламское государство», который готовил теракт в Мурманске. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах запечатлено тело мужчины с лежащими рядом сумкой и пистолетом. На кадрах из помещения, где находился мужчина, видны две бутылки с неизвестной жидкостью.

Ранее 4 апреля НАК сообщил о ликвидации в Мурманске боевика ИГ, который готовил теракт. В ведомстве рассказали, что во время задержания мужчина начал стрелять по сотрудникам спецназа, но был ликвидирован. Там добавили, что злоумышленник планировал уехать на Ближний Восток после совершения теракта. На месте перестрелки бойцы спецназа нашли самодельное взрывное устройство, готовое к использованию, а также оружие и боеприпасы.

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