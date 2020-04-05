В Белоруссии опровергли информацию о готовности принять бой Нурмагомедова

Министерство спорта и туризма Белоруссии не подтвердило подачу заявки на проведение боя между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минспорта отметили, что не обсуждали вопрос о возможности организации поединка в стране. Кроме того, все ближайшие международные соревнования, запланированные в стране, были перенесены.

В субботу, 4 апреля, исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков сообщил в интервью Sport24, что отправил в Абсолютный бойцовский чемпионат официальное предложение о проведении в стране турнира UFC 249, главным событием которого должен был стать бой Нурмагомедова с Фергюсоном. Корольков отмечал, что организация заручилась поддержкой Минспорта Белоруссии и управления делами президента.

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1 апреля отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов назвал Белоруссию лучшим вариантом для проведения боя с Фергюсоном.

Главный поединок турнира UFC 249 с участием Нурмагомедова находится под угрозой срыва. Россиянин заявил, что не может покинуть страну из-за карантина и закрытия границ. При этом спортсмен готов провести бой при условии, что Абсолютный бойцовский чемпионат назовет ему конкретное место проведения мероприятия.

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