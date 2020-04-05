В российской деревне появилась дорога из строительного мусора и стекла

В Ярославской области появилась дорога из строительного мусора и стекла, сообщает Yarnews.

Местные жители рассказали, что таким образом администрация Шопшинского района сделала дорогу к деревне Лисицино. «Это они нам так отсыпали, — сказал один из жителей. — Они решили, что по такой дороге можно ездить. Вот по этому строительному мусору, пластику, арматуре... Глава администрации решил над деревней Лисицино посмеяться». Он назвал случившееся плевком в лицо и заявил, что глава района превратил деревню в свалку.

В марте сообщалось, что в деревне 1-я Вышняя Замарайка Орловской области первокласснице с детским церебральным параличом приходится добираться до школы в запряженной лошадью повозке, поскольку из-за бездорожья школьный автобус не может проехать к дому девочки.

В феврале в Башкирии чиновник обматерил местного жителя, который пришел с просьбой построить дорогу к его деревне. Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Владимир Кожанов ответил, что дорогу будут строить в последнюю очередь, а на просьбу сельчанина показать документы с планами на строительство пригрозил отправить мужчину в тюрьму.

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