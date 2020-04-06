Тысячи китайцев ринулись на открывшуюся после карантина гору и застряли на ней

Тысячи китайских туристов ринулись на горный массив, который был открыт властями после карантина, и застряли там. Видеозапись и подробности происзошедшего публикует Daily Mail.

Как сообщает издание, речь идет о горах Хуаншань в провинции Аньхой. В выходные, 5 и 6 апреля, правительство открыло парк для посещения и сделало вход бесплатным для привлечения гостей. В результате хайкинговые тропинки заповедника оказались забиты путешественниками, и достопримечательность пришлось временно закрыть.

На роликах и снимках, размещенных в интернете, видно, как толпы китайцев в респираторных масках медленно пытаются продвинуться вперед по узким дорожкам парка.

В марте живущая в китайском Шанхае россиянка описала ситуацию в стране после пандемии коронавируса. По ее словам, жизнь в стране кипит: все китайцы выходят и наряжаются, а также работают все заведения.

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