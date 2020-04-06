В Госдуме прокомментировали слова Силуанова о конце «тучных времен»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в российской экономике не было «тучных времен». Таким образом депутат прокомментировал слова главы Минфина Антона Силуанова о конце такого периода, передает радиостанция «Говорит Москва».

«У нас "тучных времен" особо-то и не было, последние десять лет точно. Поэтому к "тучным временам" мы вернемся, когда перестроим структуру своей экономики», — сказал Аксаков, добавив, что даже во времена высоких цен на нефть «система экономики была не в пользу роста благосостояния людей».

По мнению парламентария, в условиях кризиса необходимо сконцентрироваться на развитии собственных производств, которые могли бы обеспечить не только внутренние потребности, но удовлетворить спрос на внешних рынках.

После окончания карантина стране необходимо провести перегруппировку ресурсов, считает Аксаков. «Сначала надо будет восстановить текущие объемы производства, потом надо будет восстанавливать хозяйственные связи с другими странами мира, поскольку мы экспортоориентированная страна по многим позициям», — добавил депутат.

Ранее 6 апреля Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» заявил, что «тучные времена» в российской экономике прошли. По словам министра, в экономике наступает новый этап в связи с распространением коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 69 тысяч человек.

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