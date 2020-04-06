Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян

Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества. Об этом в понедельник,6 апреля, «Ленте.ру» сообщил заместитель председателя совета региональной общественной организации «Сахалинская федерация страйкбола» Дмитрий Ставицкий.

По его словам, после публикации новости о задержанных страйкболистах в федерации провели внутреннюю проверку. Выяснилось, что никто из спортсменов не привлекался к ответственности за какие бы то ни было нарушения закона. В организации полагают, что информация о том, что задержанные были страйкболистами, является ложной. Родственники подозреваемых пытаются создать таким образом общественный резонанс. В федерации напомнили, что наличие оборудования не говорит о принадлежности задержанных к страйкбольному сообществу.

Ранее 6 апреля сообщалось, что в Южно-Сахалинске суд арестовал трех местных жителей, которых следователи ФСБ обвиняют в организации и участии в террористическом сообществе. 4 апреля в домах фигурантов прошли обыски, в результате обнаружено предполагаемое взрывное устройство, которое отправлено на экспертизу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru