ФСБ обвинила группу страйкболистов в создании террористического сообщества

В Южно-Сахалинске суд арестовал трех местных жителей, которых следователи ФСБ обвиняют в организации и участии в террористическом сообществе. Об этом сообщает региональное издание Sakh.com.

4 апреля в домах фигурантов прошли обыски, в результате обнаружено предполагаемое взрывное устройство, которое отправлено на экспертизу.

Однако родственники одного из обвиняемых отрицают их причастность к терроризму, утверждая, что все трое являются страйкболистами, увлекаются спортом и участвовали в поисках пропавших людей. Близкие арестантов опровергают наличие у них преступных замыслов на государственный строй, предполагая, что спецслужбы могли выявить признаки террористической группы в их переписке или в соцсетях. При этом на допросах у фигурантов дела следователи интересовались, собирались ли они штурмовать административные здания и полицию.

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