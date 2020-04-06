Названо число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян

Более 195 тысяч россиян находятся под медицинским наблюдением из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на дынные Роспотребнадзора.

Всего к настоящему моменту было проведено более 758 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Материалы по теме «Мы способны защищать себя и наших близких» Как коронавирус убивает людей и когда он исчезнет?

Накануне, 5 апреля главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России. По его словам, возраст поступивших в больницу зараженных часто был ниже, чем прогнозировалось.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в России подтверждено 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. За сутки новые случаи инфицирования зафиксированы в 49 регионах почти у тысячи человек. Всего в РФ от коронавирса скончались 47 пациентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!