Названо число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян

Более 195 тысяч россиян находятся под медицинским наблюдением из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на дынные Роспотребнадзора.
Всего к настоящему моменту было проведено более 758 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
Накануне, 5 апреля главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России. По его словам, возраст поступивших в больницу зараженных часто был ниже, чем прогнозировалось.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в России подтверждено 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. За сутки новые случаи инфицирования зафиксированы в 49 регионах почти у тысячи человек. Всего в РФ от коронавирса скончались 47 пациентов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения