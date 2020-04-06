Кремль отреагировал на избыточные меры в регионах из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на критику премьер-министра Михаила Мишустина в адрес глав регионов из-за избыточных изоляционных мер в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.

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По его словам, федеральный центр уже внес определенные коррективы, в частности внимание регионов было обращено на недопустимость разрыва транспортных цепочек и воспрепятствования грузовым перевозкам. Представитель Кремля также напомнил, что ситуация в субъектах развивается по-разному, поэтому где-то требуются более жесткие меры.

Ранее в понедельник Михаил Мишустин призвал губернаторов вводить адекватные ограничения на передвижение людей. По его словам, на прошлой неделе в некоторых регионах закрывались административные границы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в России подтверждено 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. За сутки новые случаи инфицирования зафиксированы в 49 регионах почти у тысячи человек. Всего в РФ от коронавирса скончались 47 пациентов.

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